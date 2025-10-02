Seznam společností
SalesLoft
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Mexico

SalesLoft Softwarový inženýr Platy v Mexico

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Mexico ve společnosti SalesLoft činí celkem MX$1.14M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti SalesLoft. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
SalesLoft
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Celkem za rok
MX$1.14M
Pozice
L3
Základní
MX$1.14M
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u SalesLoft?

MX$3.09M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti SalesLoft in Mexico představuje roční celkovou odměnu MXMX$30,587,631. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SalesLoft pro pozici Softwarový inženýr in Mexico je MXMX$20,344,153.

