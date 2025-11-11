Seznam společností
Salesforce
Technický programový manažer Úroveň

L8

Úrovně v Salesforce

  1. L3
  2. L4
  3. L5
Průměr Ročně Celkové odměňování
$246,218
Základní plat
$202,368
Akciové opce ()
$15,800
Bonus
$28,050
Nejnovější údaje o platech
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Další zdroje