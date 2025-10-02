Seznam společností
Salesfloor
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Montreal

Salesfloor Softwarový inženýr Platy v Greater Montreal

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Montreal ve společnosti Salesfloor činí celkem CA$122K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Salesfloor. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Salesfloor
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Celkem za rok
CA$122K
Pozice
-
Základní
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Salesfloor?

CA$225K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Salesfloor in Greater Montreal představuje roční celkovou odměnu CA$134,485. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Salesfloor pro pozici Softwarový inženýr in Greater Montreal je CA$121,892.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Salesfloor

Související společnosti

  • Snap
  • Flipkart
  • Uber
  • Roblox
  • Google
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje