Seznam společností
Sales Marker
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Tokyo Area

Sales Marker Softwarový inženýr Platy v Greater Tokyo Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Tokyo Area ve společnosti Sales Marker činí celkem ¥7.85M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sales Marker. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Sales Marker
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Celkem za rok
¥7.85M
Pozice
Senior
Základní
¥7.85M
Stock (/yr)
¥0
Bonus
¥0
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
2-4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Sales Marker?

¥23.61M

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Sales Marker in Greater Tokyo Area představuje roční celkovou odměnu ¥8,043,219. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sales Marker pro pozici Softwarový inženýr in Greater Tokyo Area je ¥7,853,950.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Sales Marker

Související společnosti

  • Lyft
  • Facebook
  • Coinbase
  • Dropbox
  • Square
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje