SailPoint
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

  • Greater Austin Area

SailPoint Manažer softwarového inženýrství Platy v Greater Austin Area

Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in Greater Austin Area ve společnosti SailPoint činí celkem $250K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti SailPoint. Naposledy aktualizováno: 10/2/2025

Mediánový balíček
company icon
SailPoint
Software Engineering Manager
Austin, TX
Celkem za rok
$250K
Pozice
hidden
Základní
$250K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
11+ Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u SailPoint?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti SailPoint podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti SailPoint in Greater Austin Area představuje roční celkovou odměnu $420,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SailPoint pro pozici Manažer softwarového inženýrství in Greater Austin Area je $229,000.

