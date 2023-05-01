Adresář Společností
Safe Security
Safe Security Platy

Rozsah platů Safe Security se pohybuje od $59,467 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $172,354 pro Obchodní inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Safe Security. Naposledy aktualizováno: 8/15/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $59.5K
Datový vědec
$164K
Produktový manažer
$71.9K

Obchodní inženýr
$172K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Safe Security je Obchodní inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $172,354. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Safe Security je $118,021.

Další zdroje