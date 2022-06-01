Seznam společností
SADA Platy

Platy ve společnosti SADA se pohybují od $21,128 celkové roční kompenzace pro pozici Copywriter in India na dolním konci až po $295,515 pro pozici Manažer softwarového inženýrství in United States na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti SADA. Naposledy aktualizováno: 9/9/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $175K
Architekt řešení
Median $230K
Aktuar
$99.5K

Copywriter
$21.1K
Zákaznické služby
$40.8K
Lidské zdroje
$148K
Produktový designér
$101K
Programový manažer
$43.4K
Projektový manažer
$138K
Prodej
$160K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$224K
Manažer softwarového inženýrství
$296K
