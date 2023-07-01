Seznam společností
Sabanto
    Sabanto is a Farming-as-a-Service company offering comprehensive agriculture services through their supervised autonomous equipment platform. They provide a total turn-key solution for farming needs.

    https://sabantoag.com
    2018
    31
    $1M-$10M
