Russian Post Platy

Rozsah platů Russian Post se pohybuje od $14,654 v celkové kompenzaci ročně pro Datový vědec na spodním konci do $80,468 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Russian Post. Naposledy aktualizováno: 8/14/2025

$160K

Datový vědec
$14.7K
Hardwarový inženýr
$24.8K
Marketing
$62.1K

Produktový manažer
$80.5K
Softwarový inženýr
$35.9K
Technický manažer programu
$66.9K
FAQ

Највише плаћена улога пријављена у Russian Post је Produktový manažer at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $80,468. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Russian Post је $48,977.

