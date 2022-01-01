Seznam společností
Roper Technologies
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Roper Technologies Platy

Platy ve společnosti Roper Technologies se pohybují od $2,902 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $149,250 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Roper Technologies. Naposledy aktualizováno: 9/18/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Obchodní analytik
$63.3K
Zákaznické služby
$2.9K
Datový vědec
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produktový designér
$80.4K
Softwarový inženýr
$122K
Architekt řešení
$149K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

The highest paying role reported at Roper Technologies is Architekt řešení at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $149,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roper Technologies is $101,400.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Roper Technologies

Související společnosti

  • AppFolio
  • Appian
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje