Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in United States ve společnosti Rokt se pohybuje od $170K year pro L2 do $208K year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $210K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Rokt. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L2
$170K
$150K
$20K
$0
L3
$208K
$160K
$32K
$16K
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Rokt podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
