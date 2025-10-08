Seznam společností
Rocket Companies
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Backend softwarový inženýr

Rocket Companies Backend softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Backend softwarový inženýr in United States ve společnosti Rocket Companies činí celkem $100K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Rocket Companies. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Mediánový balíček
company icon
Rocket Companies
Software Engineer
Detroit, MI
Celkem za rok
$100K
Pozice
L3
Základní
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
0 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Rocket Companies?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Backend softwarový inženýr ve společnosti Rocket Companies in United States představuje roční celkovou odměnu $183,750. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Rocket Companies pro pozici Backend softwarový inženýr in United States je $109,000.

