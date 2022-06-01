Adresář Společností
Rocket Companies Platy

Rozsah platů Rocket Companies se pohybuje od $75,876 v celkové kompenzaci ročně pro Náborový pracovník na spodním konci do $215,735 pro Vedoucí datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Rocket Companies. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $131K

Backend softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $183K
Rozvoj obchodu
$199K

Datový analytik
$99K
Vedoucí datové vědy
$216K
Datový vědec
$109K
Finanční analytik
$119K
Lidské zdroje
$94.5K
Informatik (IT)
$171K
Marketing
$99.5K
Produktový designér
$171K
Vedoucí produktového designu
$183K
Náborový pracovník
$75.9K
Vedoucí softwarového inženýrství
$137K
Architekt řešení
$186K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Rocket Companies je Vedoucí datové vědy at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $215,735. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Rocket Companies je $136,680.

