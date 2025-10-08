Kompenzace UX designér in United States ve společnosti Roblox se pohybuje od $189K year pro IC1 do $470K year pro IC6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $350K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Roblox. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
45%
ROK 1
35%
ROK 2
20%
ROK 3
Ve společnosti Roblox podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
45% nabývá v 1st-ROK (11.25% čtvrtletně)
35% nabývá v 2nd-ROK (8.75% čtvrtletně)
20% nabývá v 3rd-ROK (5.00% čtvrtletně)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
Ve společnosti Roblox podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33% nabývá v 1st-ROK (8.25% čtvrtletně)
33% nabývá v 2nd-ROK (8.25% čtvrtletně)
33% nabývá v 3rd-ROK (8.25% čtvrtletně)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Roblox podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.