Seznam společností
Roblox
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový designér

  • UX designér

  • United States

Roblox UX designér Platy v United States

Kompenzace UX designér in United States ve společnosti Roblox se pohybuje od $189K year pro IC1 do $470K year pro IC6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $350K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Roblox. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Průměr Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
IC1
Product Designer
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Zobrazit 5 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Plán nabývání

45%

ROK 1

35%

ROK 2

20%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Roblox podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 45% nabývá v 1st-ROK (11.25% čtvrtletně)

  • 35% nabývá v 2nd-ROK (8.75% čtvrtletně)

  • 20% nabývá v 3rd-ROK (5.00% čtvrtletně)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Roblox podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (8.25% čtvrtletně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (8.25% čtvrtletně)

  • 33% nabývá v 3rd-ROK (8.25% čtvrtletně)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Roblox podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Produktový designér nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici UX designér ve společnosti Roblox in United States představuje roční celkovou odměnu $685,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Roblox pro pozici UX designér in United States je $385,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Roblox

Související společnosti

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje