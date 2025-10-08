Seznam společností
Rivian
Rivian Analytický inženýr Platy

Kompenzace Analytický inženýr in United States ve společnosti Rivian činí $229K year pro RIV-6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $190K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Rivian. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
RIV-3
Software Engineer I(Začátečnická úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-6
Staff Software Engineer
$229K
$164K
$48.3K
$16.7K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Rivian podléhají RSUs 2letému plánu nabývání:

  • 50% nabývá v 1st-ROK (12.50% čtvrtletně)

  • 50% nabývá v 2nd-ROK (12.50% čtvrtletně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Rivian podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Rivian podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Analytický inženýr ve společnosti Rivian in United States představuje roční celkovou odměnu $252,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Rivian pro pozici Analytický inženýr in United States je $190,000.

