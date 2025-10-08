Kompenzace Technický náborář in United States ve společnosti Rivian se pohybuje od $155K year do $275K. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $175K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Rivian. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-6
$192K
$173K
$10.8K
$8.3K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
50%
ROK 1
50%
ROK 2
Ve společnosti Rivian podléhají RSUs 2letému plánu nabývání:
50% nabývá v 1st-ROK (12.50% čtvrtletně)
50% nabývá v 2nd-ROK (12.50% čtvrtletně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Rivian podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Rivian podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)