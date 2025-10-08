Seznam společností
Rivian
  • Platy
  • Strojní inženýr

  • Manufacturing Engineer

  • United States

Rivian Manufacturing Engineer Platy v United States

Kompenzace Manufacturing Engineer in United States ve společnosti Rivian se pohybuje od $69.3K year pro RIV-3 do $186K year pro RIV-5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $195K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Rivian. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Průměr Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
RIV-3
Mechanical Engineer
$69.3K
$69.3K
$0
$0
RIV-4
Mechanical Engineer II
$119K
$96.5K
$22.5K
$0
RIV-5
Senior Mechanical Engineer
$186K
$136K
$42.2K
$8K
RIV-6
Staff Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Rivian podléhají RSUs 2letému plánu nabývání:

  • 50% nabývá v 1st-ROK (12.50% čtvrtletně)

  • 50% nabývá v 2nd-ROK (12.50% čtvrtletně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Rivian podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Rivian podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Strojní inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manufacturing Engineer ve společnosti Rivian in United States představuje roční celkovou odměnu $253,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Rivian pro pozici Manufacturing Engineer in United States je $166,000.

Další zdroje