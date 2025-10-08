Seznam společností
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Rivian and Volkswagen Group Technologies Backend softwarový inženýr Platy v San Francisco Bay Area

Mediánový kompenzační balíček Backend softwarový inženýr in San Francisco Bay Area ve společnosti Rivian and Volkswagen Group Technologies činí celkem $194K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Rivian and Volkswagen Group Technologies. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Mediánový balíček
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
Celkem za rok
$194K
Pozice
L4
Základní
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Bonus
$8K
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Přispět

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Backend softwarový inženýr ve společnosti Rivian and Volkswagen Group Technologies in San Francisco Bay Area představuje roční celkovou odměnu $326,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Rivian and Volkswagen Group Technologies pro pozici Backend softwarový inženýr in San Francisco Bay Area je $193,500.

Další zdroje