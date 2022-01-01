Adresář Společností
Ritual
Ritual Platy

Rozsah platů Ritual se pohybuje od $96,768 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $243,040 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ritual. Naposledy aktualizováno: 8/21/2025

$160K

Administrativní asistent
$112K
Marketing
$102K
Marketingové operace
$131K

Produktový designér
$99.5K
Produktový manažer
$241K
Softwarový inženýr
$96.8K
Vedoucí softwarového inženýrství
$243K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Ritual je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $243,040. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Ritual je $112,200.

