Rite Aid Platy

Rozsah platů Rite Aid se pohybuje od $33,446 v celkové kompenzaci ročně pro Zákaznický servis na spodním konci do $271,350 pro Manažer programu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Rite Aid. Naposledy aktualizováno: 8/21/2025

$160K

Rozvoj obchodu
$258K
Zákaznický servis
$33.4K
Vedoucí datové vědy
$179K

Datový vědec
$80.4K
Lidské zdroje
$86.6K
Informatik (IT)
$62.1K
Právní oddělení
$251K
Lékař
$83.3K
Produktový designér
$174K
Manažer programu
$271K
Prodej
$39.8K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$241K
Softwarový inženýr
$66.2K
Vedoucí softwarového inženýrství
$206K
Architekt řešení
$164K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Rite Aid je Manažer programu at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $271,350. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Rite Aid je $164,175.

