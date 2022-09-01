Adresář Společností
Riskonnect
Riskonnect Platy

Rozsah platů Riskonnect se pohybuje od $25,556 v celkové kompenzaci ročně pro Datový vědec na spodním konci do $128,627 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Riskonnect. Naposledy aktualizováno: 8/21/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $86K
Obchodní analytik
$58.8K
Zákaznický servis
$88.2K

Datový vědec
$25.6K
Produktový manažer
$129K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Riskonnect je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $128,627. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Riskonnect je $86,000.

