Riskified
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Full-Stack softwarový inženýr

  • Tel Aviv Metropolitan Area

Riskified Full-Stack softwarový inženýr Platy v Tel Aviv Metropolitan Area

Mediánový kompenzační balíček Full-Stack softwarový inženýr in Tel Aviv Metropolitan Area ve společnosti Riskified činí celkem ₪495K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Riskified. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Mediánový balíček
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Celkem za rok
₪495K
Pozice
L2
Základní
₪404K
Stock (/yr)
₪57.7K
Bonus
₪33.7K
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Riskified?

₪566K

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Full-Stack softwarový inženýr ve společnosti Riskified in Tel Aviv Metropolitan Area představuje roční celkovou odměnu ₪645,885. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Riskified pro pozici Full-Stack softwarový inženýr in Tel Aviv Metropolitan Area je ₪486,495.

