Riskified Platy

Platy ve společnosti Riskified se pohybují od $96,592 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $206,500 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Riskified. Naposledy aktualizováno: 9/18/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $142K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

DevOps inženýr

Prodej
Median $207K
Obchodní rozvoj
$162K

Datový analytik
$131K
Datový vědec
$129K
Lidské zdroje
$96.6K
Marketingové operace
$118K
Produktový designér
$122K
Produktový manažer
$173K
Obchodní inženýr
$189K
Manažer softwarového inženýrství
$199K
Architekt řešení
$159K
Časté dotazy

