Rise People Platy

Platy ve společnosti Rise People se pohybují od $40,079 celkové roční kompenzace pro pozici Copywriter na dolním konci až po $118,286 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Rise People. Naposledy aktualizováno: 9/18/2025

$160K

Copywriter
$40.1K
Produktový manažer
$60.8K
Softwarový inženýr
Median $96K

Manažer softwarového inženýrství
Median $118K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Rise People je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $118,286. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Rise People je $78,387.

