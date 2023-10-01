Seznam společností
Rise Interactive
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Rise Interactive Platy

Platy ve společnosti Rise Interactive se pohybují od $43,210 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $165,825 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Rise Interactive. Naposledy aktualizováno: 9/18/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Marketing
$49.8K
Produktový manažer
$166K
Softwarový inženýr
$43.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

The highest paying role reported at Rise Interactive is Produktový manažer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $165,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rise Interactive is $49,750.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Rise Interactive

Související společnosti

  • SoFi
  • PayPal
  • Dropbox
  • Snap
  • Coinbase
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje