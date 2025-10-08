Seznam společností
Riot Games
Riot Games Softwarový inženýr videoher Platy v Greater Seattle Area

Kompenzace Softwarový inženýr videoher in Greater Seattle Area ve společnosti Riot Games se pohybuje od $292K year pro P4 do $367K year pro P5. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Seattle Area činí celkem $304K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Riot Games. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Průměr Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Začátečnická úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
Staff Software Engineer
$292K
$224K
$0
$67.8K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u Riot Games?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr videoher ve společnosti Riot Games in Greater Seattle Area představuje roční celkovou odměnu $396,538. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Riot Games pro pozici Softwarový inženýr videoher in Greater Seattle Area je $292,000.

