Kompenzace Softwarový inženýr videoher in Greater Los Angeles Area ve společnosti Riot Games se pohybuje od $141K year pro P1 do $375K year pro P5. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Los Angeles Area činí celkem $218K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Riot Games. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
$285K
$239K
$0
$46.7K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
Žádné platy nenalezeny
