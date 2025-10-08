Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in United States ve společnosti Riot Games se pohybuje od $140K year pro P1 do $292K year pro P4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $215K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Riot Games. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
