Kompenzace Backend softwarový inženýr in United States ve společnosti Riot Games se pohybuje od $133K year pro P1 do $430K year pro P5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $282K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Riot Games. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
