Kompenzace Technical Accountant in United States ve společnosti Riot Games se pohybuje od $179K year pro P3 do $246K year pro P4. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Riot Games. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
