Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in India ve společnosti RingCentral činí ₹2.59M year pro L1. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹2.71M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti RingCentral. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L1
₹2.59M
₹2.22M
₹148K
₹217K
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti RingCentral podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)