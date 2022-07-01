Seznam společností
Ridgemont Equity Partners
Ridgemont Equity Partners Platy

Platy ve společnosti Ridgemont Equity Partners se pohybují od $121,390 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $278,600 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ridgemont Equity Partners. Naposledy aktualizováno: 11/29/2025

Prodej
$121K
Softwarový inženýr
$279K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Ridgemont Equity Partners je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $278,600. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ridgemont Equity Partners je $199,995.

