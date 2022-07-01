Seznam společností
Ridgeline
Ridgeline Platy

Platy ve společnosti Ridgeline se pohybují od $93,465 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $241,200 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ridgeline. Naposledy aktualizováno: 11/29/2025

Softwarový inženýr
Median $164K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Zákaznický servis
$206K
Lidské zdroje
$123K

Produktový designér
$93.5K
Produktový manažer
$141K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$169K
Manažer softwarového inženýrství
$241K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Ridgeline je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $241,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ridgeline je $164,000.

