Seznam společností
Rhumbix
Rhumbix Platy

Platy ve společnosti Rhumbix se pohybují od $150,750 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $187,060 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Rhumbix. Naposledy aktualizováno: 11/29/2025

Produktový designér
$151K
Softwarový inženýr
$187K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Rhumbix je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $187,060. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Rhumbix je $168,905.

Další zdroje

