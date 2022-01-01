Seznam společností
Replicated
Replicated Platy

Platy ve společnosti Replicated se pohybují od $170,000 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $245,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci.

Softwarový inženýr
Median $170K
Obchodní inženýr
$216K
Manažer softwarového inženýrství
$245K

Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Replicated podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (1.04% za období)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (1.04% za období)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (1.04% za období)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Replicated je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $245,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Replicated je $215,761.

