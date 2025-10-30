Kompenzace Manažer softwarového inženýrství in United States ve společnosti Remitly se pohybuje od $388K year pro Engineering Manager III do $553K year pro Director of Engineering. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $415K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Remitly. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Engineering Manager III
$388K
$223K
$165K
$0
Engineering Manager IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Director of Engineering
$553K
$253K
$300K
$0
VP of Engineering
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Remitly podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)