Kompenzace Produktový manažer in United States ve společnosti Remitly se pohybuje od $102K year pro L1 do $419K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $174K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Remitly. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
$102K
$102K
$0
$0
L2
$219K
$159K
$57K
$3.4K
L3
$306K
$189K
$118K
$0
L4
$343K
$206K
$138K
$0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Remitly podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)