Relay Payments Platy

Platy ve společnosti Relay Payments se pohybují od $88,555 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $218,900 pro pozici Manažer datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Relay Payments. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

$160K

Manažer datové vědy
$219K
Produktový manažer
$88.6K
Prodej
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Relay Payments je Manažer datové vědy at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $218,900. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Relay Payments je $128,640.

