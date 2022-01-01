Seznam společností
Relativity
Relativity Platy

Platy ve společnosti Relativity se pohybují od $102,060 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $298,500 pro pozici Obchodní operace na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Relativity. Naposledy aktualizováno: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softwarový inženýr
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $140K
Manažer softwarového inženýrství
Median $210K

Produktový designér
Median $119K
Obchodní operace
$299K
Manažer datové vědy
$217K
Datový vědec
$147K
Marketing
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
UX výzkumník
$110K
Plán nabývání

5%

ROK 1

15%

ROK 2

30%

ROK 3

50%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Relativity podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 5% nabývá v 1st-ROK (5.00% ročně)

  • 15% nabývá v 2nd-ROK (15.00% ročně)

  • 30% nabývá v 3rd-ROK (30.00% ročně)

  • 50% nabývá v 4th-ROK (50.00% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Relativity je Obchodní operace at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $298,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Relativity je $147,131.

Další zdroje