Reify Health
Reify Health Platy

Platy ve společnosti Reify Health se pohybují od $105,525 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $161,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Reify Health. Naposledy aktualizováno: 10/24/2025

Softwarový inženýr
Median $161K
Datový vědec
$147K
Produktový manažer
$106K

Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Reify Health je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $161,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Reify Health je $147,360.

