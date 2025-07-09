Seznam společností
Regus
Regus Platy

Platy ve společnosti Regus se pohybují od $37,253 celkové roční kompenzace pro pozici Správce nemovitostí na dolním konci až po $125,625 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Regus. Naposledy aktualizováno: 10/25/2025

Produktový manažer
$126K
Správce nemovitostí
$37.3K
Prodej
$53.3K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Regus je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $125,625. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Regus je $53,265.

