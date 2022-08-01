Seznam společností
Regrow
Regrow Platy

Platy ve společnosti Regrow se pohybují od $132,098 celkové roční kompenzace pro pozici Manažer softwarového inženýrství na dolním konci až po $223,875 pro pozici Lidské zdroje na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Regrow. Naposledy aktualizováno: 10/25/2025

Lidské zdroje
$224K
Personalista
$159K
Softwarový inženýr
$136K

Manažer softwarového inženýrství
$132K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Regrow je Lidské zdroje at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $223,875. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Regrow je $147,668.

