Regeneron
Platy ve společnosti Regeneron se pohybují od $75,000 celkové roční kompenzace pro pozici Biomedicínský inženýr na dolním konci až po $238,085 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Regeneron. Naposledy aktualizováno: 10/24/2025

Datový vědec
Median $210K
Biomedicínský inženýr
Median $75K
Softwarový inženýr
Median $105K

Řídicí inženýr
$89.6K
Datový analytik
$109K
Manažer datové vědy
$199K
Elektrotechnický inženýr
$117K
Zakladatel
$96.5K
Strojní inženýr
$111K
Produktový manažer
$199K
Programový manažer
$181K
Architekt řešení
$238K
Venture kapitalista
$184K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Regeneron je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $238,085. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Regeneron je $117,316.

