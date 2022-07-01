Seznam společností
Reflex Media
Reflex Media Platy

Platy ve společnosti Reflex Media se pohybují od $31,115 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $155,775 pro pozici Manažer datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Reflex Media. Naposledy aktualizováno: 10/24/2025

Manažer datové vědy
$156K
Produktový designér
$31.1K
Softwarový inženýr
$109K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Reflex Media je Manažer datové vědy at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $155,775. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Reflex Media je $109,450.

