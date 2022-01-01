Seznam společností
REEF
REEF Platy

Platy ve společnosti REEF se pohybují od $72,000 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $225,106 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti REEF. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Obchodní analytik
Median $72K
Produktový manažer
Median $85K
Projektový manažer
$113K

Prodej
$225K
Softwarový inženýr
Median $80K
Plán nabývání

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ akcií
Options

Ve společnosti REEF podléhají Options 5letému plánu nabývání:

  • 20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (1.67% měsíčně)

  • 20% nabývá v 3rd-ROK (1.67% měsíčně)

  • 20% nabývá v 4th-ROK (1.67% měsíčně)

  • 20% nabývá v 5th-ROK (1.67% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti REEF je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $225,106. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti REEF je $85,000.

