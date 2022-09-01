Seznam společností
Redpanda Data
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Redpanda Data Platy

Platy ve společnosti Redpanda Data se pohybují od $119,400 celkové roční kompenzace pro pozici Marketing na dolním konci až po $281,520 pro pozici Obchodní inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Redpanda Data. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $200K
Marketing
$119K
Produktový manažer
$264K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Obchodní inženýr
$282K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Redpanda Data podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Redpanda Data je Obchodní inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $281,520. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Redpanda Data je $232,086.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Redpanda Data

Související společnosti

  • Square
  • Tesla
  • Netflix
  • Microsoft
  • PayPal
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje