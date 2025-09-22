Seznam společností
Reddit
Reddit UX výzkumník Platy

Mediánový kompenzační balíček UX výzkumník in United States ve společnosti Reddit činí celkem $260K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Reddit. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Mediánový balíček
company icon
Reddit
UX Researcher
Austin, TX
Celkem za rok
$260K
Pozice
IC4
Základní
$210K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Logo společnosti Reddit

$20K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

100%

ROK 1

Ve společnosti Reddit podléhají Akcie/kapitálové granty 1letému plánu nabývání:

  • 100% nabývá v 1st-ROK (100.00% ročně)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Reddit podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Reddit podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici UX výzkumník ve společnosti Reddit in United States představuje roční celkovou odměnu $481,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Reddit pro pozici UX výzkumník in United States je $260,000.

