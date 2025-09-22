Seznam společností
Reddit
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Analytik kybernetické bezpečnosti

  • Všechny platy Analytik kybernetické bezpečnosti

Reddit Analytik kybernetické bezpečnosti Platy

Průměrná celková kompenzace Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti Reddit se pohybuje od $179K do $255K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Reddit. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Průměrná celková kompenzace

$205K - $240K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$179K$205K$240K$255K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Analytik kybernetické bezpečnosti příspěvků v Reddit k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Logo společnosti Reddit

$20K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.


Plán nabývání

100%

ROK 1

Ve společnosti Reddit podléhají Akcie/kapitálové granty 1letému plánu nabývání:

  • 100% nabývá v 1st-ROK (100.00% ročně)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Reddit podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Reddit podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Analytik kybernetické bezpečnosti nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti Reddit představuje roční celkovou odměnu $255,060. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Reddit pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti je $178,760.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Reddit

Související společnosti

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje