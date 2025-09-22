Seznam společností
Reddit
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Prodej

  • Všechny platy Prodej

Reddit Prodej Platy

Kompenzace Prodej in United States ve společnosti Reddit se pohybuje od $200K year pro IC1 do $318K year pro IC5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $184K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Reddit. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
IC1
Sales I
$200K
$165K
$0
$35K
IC2
Sales II
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Sales III
$140K
$128K
$1.5K
$10.3K
IC4
Senior Sales
$174K
$152K
$12K
$9.3K
Zobrazit 2 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně
Logo společnosti Reddit

$20K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Plán nabývání

100%

ROK 1

Ve společnosti Reddit podléhají Akcie/kapitálové granty 1letému plánu nabývání:

  • 100% nabývá v 1st-ROK (100.00% ročně)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Reddit podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Reddit podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Prodej nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Manažer klienta

Časté dotazy

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Prodej v Reddit in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $318,100. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Reddit pre pozíciu Prodej in United States je $140,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Reddit

Související společnosti

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje