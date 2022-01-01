Seznam společností
Reddit Platy

Platy ve společnosti Reddit se pohybují od $125,899 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $874,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Reddit. Naposledy aktualizováno: 8/29/2025

Logo společnosti Reddit

$20K

Softwarový inženýr
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Datový vědec
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Produktový designér
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX designér

Manažer softwarového inženýrství
Median $515K
Prodej
IC3 $176K
IC4 $175K
Manažer datové vědy
Median $450K
UX výzkumník
Median $260K
Finanční analytik
Median $140K
Projektový manažer
Median $145K
Personalista
Median $145K
Účetní
Median $154K

Technický účetní

Datový analytik
$250K
IT specialista
$210K
Programový manažer
$201K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$222K
Architekt řešení
$147K

Datový architekt

Technický programový manažer
$176K
Plán nabývání

100%

ROK 1

Ve společnosti Reddit podléhají Akcie/kapitálové granty 1letému plánu nabývání:

  • 100% nabývá v 1st-ROK (100.00% ročně)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Reddit podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Reddit podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Reddit je Softwarový inženýr at the IC6 level s roční celkovou odměnou $874,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Reddit je $235,959.

Další zdroje